Befana dei clochard | per i senzatetto pranzo da ‘principe’ al Savoia con lo chef di Alberto di Monaco
La Befana dei Clochard 2026 vede lo chef personale del Principe Alberto di Monaco preparare un pranzo speciale per 200 senzatetto, che si svolgerà il 6 gennaio presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano. Un gesto di solidarietà che offre a persone in difficoltà un momento di dignità e condivisione, all’interno di uno degli alberghi più prestigiosi della città. Un’iniziativa che unisce attenzione umana e tradizione.
L’arrivo dello chef personale del Principe Alberto di Monaco segna il cuore simbolico della Befana del Clochard 2026: sarà lui a preparare uno speciale menù per duecento persone senza dimora che, martedì 6 gennaio a mezzogiorno, siederanno a tavola all’ Hotel Principe di Savoia di Milano, uno degli alberghi più lussuosi e storici della città. A servire il pranzo non saranno camerieri professionisti, ma alcune delle più alte cariche pubbliche e numerosi rappresentanti delle istituzioni civili, a partire dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, chiamati per un giorno a un gesto concreto di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Il principe George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto “come il suo papà fece con Lady Diana”: “William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles, lui dei pudding”
Leggi anche: Charlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia
Befana del Clochard 2026: 200 senzatetto a pranzo al Principe di Savoia con istituzioni e volti noti; A Milano con i City Angels il pranzo dell’Epifania per i senzatetto al Principe di Savoia; La festa di Natale solidale con i senzatetto alla Stazione Centrale: una fetta di panettone, sorrisi e tanti abbracci assieme ai City Angels; La Befana dei Clochard 2026, coi City Angels di Mario Furlan.
La Befana dei Clochard 2026, coi City Angels di Mario Furlan - pranzo al Principe di Savoia, per 200 senza tetto, serviti da Vip e personalità ... newsfood.com
La festa di Natale solidale con i senzatetto alla Stazione Centrale: una fetta di panettone, sorrisi e tanti abbracci assieme ai City Angels - Il tradizionale evento organizzato in piazza Duca d’Aosta all’insegna della preghiera interreligiosa coi rappresentanti delle fedi cristiana, musulmana ed ebraica ... msn.com
consulentedelgusto.it Il giornale dí Raffaele D’Angelo annuncia: https://www.consulentedelgusto.it/2026/01/02/il-6-gennaio-allhotel-principe-di-savoia-torna-la-befana-del-clochard/ - facebook.com facebook
Befana del Clochard, il 6 gennaio 2026 all’hotel Principe di Savoia a Milano 200 senzatetto saranno serviti da volti noti come Attilio Fontana e Beppe Sala x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.