Befana dei clochard | per i senzatetto pranzo da ‘principe’ al Savoia con lo chef di Alberto di Monaco

La Befana dei Clochard 2026 vede lo chef personale del Principe Alberto di Monaco preparare un pranzo speciale per 200 senzatetto, che si svolgerà il 6 gennaio presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano. Un gesto di solidarietà che offre a persone in difficoltà un momento di dignità e condivisione, all’interno di uno degli alberghi più prestigiosi della città. Un’iniziativa che unisce attenzione umana e tradizione.

L’arrivo dello chef personale del Principe Alberto di Monaco segna il cuore simbolico della Befana del Clochard 2026: sarà lui a preparare uno speciale menù per duecento persone senza dimora che, martedì 6 gennaio a mezzogiorno, siederanno a tavola all’ Hotel Principe di Savoia di Milano, uno degli alberghi più lussuosi e storici della città. A servire il pranzo non saranno camerieri professionisti, ma alcune delle più alte cariche pubbliche e numerosi rappresentanti delle istituzioni civili, a partire dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, chiamati per un giorno a un gesto concreto di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

