Kylie Jenner | Essere l’unica del mio giro di amicizie ad avere un figlio così presto non è stato semplice

Kylie Jenner ha condiviso nel podcast di Khloé Kardashian le sfide di essere l’unica tra le sue amicizie ad aver avuto un figlio in giovane età. La modella e imprenditrice ha parlato apertamente dei momenti difficili, inclusi i periodi di depressione post partum vissuti dopo entrambe le gravidanze, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale.

Kylie Jenner prima e dopo la chirurgia - Stare al passo con le Kardashian non è cosa semplice, soprattutto quando si tratta di Kylie Jenner e dell'evoluzione del suo aspetto. vogue.it

Kylie Jenner ha messo su quasi 30 kg durante la seconda gravidanza: “Provo a essere sana e paziente” - Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta lo scorso febbraio, ha messo al mondo il secondogenito nato dalla relazione con Travis Scott e non potrebbe essere più felice. fanpage.it

Timothée Chalamet ha ringraziato Kylie Jenner durante il suo discorso come miglior attore in #CriticsChoice: "Grazie alla mia compagna per avermi accompagnato in questi tre anni. Grazie per la nostra fondazione. Ti amo. Non ci sarei riuscito senza di te.” - facebook.com facebook

Timothée è entrato a far parte ufficialmente della famiglia Kardashian-Jenner: il suo nome era incluso sulla casetta di pan di zenzero insieme a quelli di tutti i membri del clan a Natale #TimotheeChalamet #KylieJenner #CriticsChoiceAwards x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.