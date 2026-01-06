Kylie Jenner | Essere l’unica del mio giro di amicizie ad avere un figlio così presto non è stato semplice

Kylie Jenner ha condiviso nel podcast di Khloé Kardashian le sfide di essere l’unica tra le sue amicizie ad aver avuto un figlio in giovane età. La modella e imprenditrice ha parlato apertamente dei momenti difficili, inclusi i periodi di depressione post partum vissuti dopo entrambe le gravidanze, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale.

L'imprenditrice e modella ne ha parlato nel podcast della sorella Khloé Kardashian, ricordando anche i momenti di depressione post partum vissuti in entrambe le gravidanze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

