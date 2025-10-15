Javier Martinez ed Helena Prestes presto genitori? Lei confessa | Stiamo provando ad avere un figlio

Helena Prestes e Javier Martinez vogliono un figlio, le rivelazioni dell’ex gieffina. L’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez è nato davanti alle telecamere, durante la scorsa edizione del Grande Fratello. Come procede la loro relazione? Helena Prestes e Javier Martinez (Foto Ig @chimagazineit) A distanza di mesi da quando è scattata la scintilla sono più innamorati che mai, i due sono andati a convivere e stanno progettando insieme il loro futuro. Di recente a Verissimo hanno fatto sapere di essere molto felici insieme, hanno anche ammesso che è tanta la voglia di diventare marito e moglie. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Javier Martinez ed Helena Prestes presto genitori? Lei confessa: “Stiamo provando ad avere un figlio”

