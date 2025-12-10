Marty Supreme i fan impazziscono per Timothée Chalamet e Kylie Jenner in ' orange look' alla première del film

Le due star mettono a tacere i pettegolezzi sulla crisi del loro rapporto e conquistano l'attenzione dei fotografi all'evento per il film di Josh Safdie. Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno rispedito al mittente le voci su un presunto momento difficile del loro rapporto presentandosi insieme alla première di Los Angeles di Marty Supreme, l'ultimo film della star di Chiamami col tuo nome, diretto da Josh Safdie. Ad attirare l'attenzione di fan e fotografi è stato anche il look di Chalamet e Jenner, entrambi con un outfit totalmente arancione mentre posavano davanti ai presenti mano nella mano, e in atteggiamenti affettuosi a favore di obiettivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marty Supreme, i fan impazziscono per Timothée Chalamet e Kylie Jenner in 'orange look' alla première del film

Classe 2000, cantautrice e losangelina di nascita, Odessa A'zion, dopo la serie HBO I Love LA di Rachel Sennot, arriva sul grande schermo con Marty Supreme. Mentre i suoi look ci ricordano quanto l'oversize sia ancora la tendenza preferita dalla Gen Z

