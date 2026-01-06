IT | Welcome to Derry crea pressione su una delle prossime grandi serie TV di Stephen King
IT: Welcome to Derry, disponibile su HBO, segna un nuovo capitolo nell’adattamento delle opere di Stephen King. La serie ha riscosso interesse tra gli appassionati, confermando la rilevanza delle storie del celebre autore nel panorama televisivo contemporaneo. Con una narrazione fedele e una produzione curata, questa serie si inserisce tra le prossime grandi uscite dedicate al mondo di King.
L’arrivo della prima stagione di IT: Welcome to Derry su HBO ha dimostrato che il pubblico ha ancora un enorme appetito per il multiverso di Stephen King. In onda dalla fine del 2025, la serie è diventata rapidamente un successo per Warner Bros. Discovery, assicurandosi un posto tra le migliori serie originali nella storia della piattaforma di streaming HBO Max. Il finale della prima stagione ha attirato da solo 6,5 milioni di spettatori negli Stati Uniti nei primi tre giorni, contribuendo a una media globale di quasi 20 milioni di spettatori per episodio. Inoltre, i critici hanno fatto eco a questo entusiasmo, assegnando a IT: Welcome to Derry un punteggio Certified Fresh su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
