IT - Welcome to Derry | da oggi su Sky la serie tv tratta dal romanzo di Stephen King

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie, ambientata nella piccola cittadina di Derry, nel Maine, è il prequel dei film "It" (2017) e "It - Capitolo due" (2019). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

