Isaac Verona | Zanetti ha il suo nuovo attaccante! È fatta per il classe 2004 dell’Atletico Mineiro chi è e il suo identikit
Isaac Verona, nato nel 2004, è il nuovo attaccante dell’Hellas Verona proveniente dall’Atletico Mineiro. Con un talento promettente, si aggiunge alla rosa gialloblù per rafforzare l’attacco. In questa pagina, scoprirai il suo percorso, le caratteristiche e l’identikit di un giovane promettente che punta a lasciare il segno nel calcio italiano. Un acquisto strategico per il club, volto a consolidare il reparto offensivo.
Isaac Verona: è fatta per il classe 2004 dell'Atletico Mineiro. Chi è e il suo identikit, la storia completa del neo gialloblù L'Hellas Verona reagisce immediatamente alle difficoltà del campo e batte un colpo importante sul mercato internazionale. Dopo la sconfitta interna contro il Torino, la dirigenza scaligera ha deciso di accelerare per rinforzare il
Zanetti: Andiamo in ritiro, sono arrabbiato. Mercato? Chi vuole andare via può farlo; Verona-Torino, i convocati di Paolo Zanetti: Akpa-Akpro ancora fuori.
