Przytarski è un giovane attaccante polacco del 2009, che si appresta a unirsi alla Juventus Under 17. Proveniente dalla MKS Ciechanow, rappresenta un nuovo rinforzo nel settore offensivo della squadra giovanile bianconera. La sua presenza potrebbe contribuire allo sviluppo del settore offensivo del settore giovanile della Juventus, offrendo nuove opportunità di crescita e successi futuri.

di Fabio Zaccaria Chi è Przytarski, il rinforzo di gennaio per la Juventus Under 17: un attaccante polacco classe 2009 proveniente dalla MKS Ciechanow. Caratteristiche e identikit del giocatore già in prova coi bianconeri. Ad aprile 2025 vi avevamo anticipato dei suoi primi gol in maglia bianconera, non ufficiali, ma comunque un’ottima presentazione in maglia Juventus. Ora, sistemati gli ultimi dettagli burocratici, Alexsander Przytarski diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus Under 17 e sarà arruolabile da gennaio 2026. Un rinforzo importante per il reparto offensivo in vista della seconda metà di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Przytarski, il bomber polacco pronto ad accasarsi alla Juventus Under 17: l’identikit dell’attaccante classe 2009

