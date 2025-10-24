Chi è Modica la freccia mancina classe 2011 della Juventus Under 15 | ben più che un terzino per mister Pecorari Ecco il suo identikit

di Fabio Zaccaria Chi è Modica, il terzino centometrista della Juventus Under 15 di Pecorari: spinta, grinta e tecnica per un classe 2011 con ampi margini di crescita. Caratteristiche tecniche e identikit del giocatore. Nella Juventus Under 15 di mister Pecorari, attualmente al quarto posto nella classifica del girone A con 14 punti, tanti sono i giocatori di talento da tenere d’occhio. Uno di questi è senza dubbio Riccardo Modica, terzino sinistro che ha ben impressionato anche contro il Genoa e sin dalle prime uscite stagionali, ancor prima del via ufficiale del campionato. Ma chi è Modica e come risulta uno dei fulcri del gioco bianconero? Scopriamolo grazie al nostro focus dedicato al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

