Intesa per forza multinazionale a Kiev

Francia, Gran Bretagna e Ucraina hanno sottoscritto a Parigi una dichiarazione d'intenti riguardante il possibile dispiegamento di forze multinazionali a Kiev, come misura di garanzia della sicurezza ucraina dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco. Questo accordo rappresenta un passo preliminare verso una collaborazione internazionale per stabilizzare la regione e promuovere la pace duratura.

20.00 Francia, Gran Bretagna e Ucraina hanno firmato a Parigi una dichiarazione d'intenti sul futuro dispiegamento di forze multinazionali come garanzia di sicurezza per l'Ucraina una volta raggiunto il cessate il fuoco. La Coalizione dei Volenterosi stabilisce che ci sarà"un sistema di monitoraggio continuo sul cessate il fuoco guidato dagli Usa e che includerà il contributo dei membri della Coalizione" Così l'ultima bozza del comunicato congiunto.Si prevede l'istituzione di "una Commissione Speciale" per le violazioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

