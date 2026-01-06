Ucraina intesa dei ‘volenterosi’ su forza multinazionale dopo il cessate il fuoco Meloni | No a invio truppe italiane

L’Ucraina continua a essere un tema prioritario nell’agenda europea, con diverse nazioni impegnate nel sostenere un’intesa tra volontari e forze multinazionali dopo il cessate il fuoco. La posizione italiana, ribadita dal governo, è contraria all’invio di truppe italiane. Nel contesto internazionale, si susseguono incontri e discussioni, mentre la situazione rimane delicata e in evoluzione, con attenzione rivolta anche alle dinamiche globali, come evidenziato dagli sviluppi in Groenlandia.

Parigi, 6 gennaio 2026 – L’ Ucraina resta al centro dell’agenda europea, nonostante Donald Trump agiti le acque sul fronte Groenlandia. Nel quadro delle iniziative negoziali per la pace, oggi, a Parigi, si è tenuta una riunione della Coalizione dei Volenterosi, a cui ha preso parte anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Abbiamo documenti pronti per le garanzie di sicurezza fra Usa e Ucraina e siamo pronti a firmarli", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del vertice, sottolineando però che "ci sono questioni aperte sul piano dei 20 punti”. “Il punto chiave rimane quello dei territori", ha aggiunto ribadendo che sono stati fatti " passi avanti concreti, affinché anche con la diplomazia si possa arrivare alla pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, intesa dei ‘volenterosi’ su forza multinazionale dopo il cessate il fuoco. Meloni: “No a invio truppe italiane” Leggi anche: Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane” Leggi anche: I Volenterosi sull'Ucraina: missione civile e militare europea sul campo. Meloni: Alta convergenza, ma no a invio di truppe italiane Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ucraina, vertice dei “Volenterosi” a Parigi: sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra - Nella bozza finale del vertice di Parigi l’impegno di Washington a monitorare il cessate il fuoco e sostenere una forza multinazionale ... msn.com

Ucraina, le ultime news. I leader europei: “Impegno per una forza multinazionale con gli Usa. Sostegno a Zelensky, anche se consulta il suo popolo” - Roma, 15 dicembre 2025 – “Sia i leader statunitensi che quelli europei si sono impegnati a collaborare per fornire solide garanzie di sicurezza e misure di sostegno alla ripresa economica dell'Ucraina ... quotidiano.net

Francia e Regno Unito insistono su forza multinazionale per l'Ucraina, l'Italia non è della partita - Parigi e Londra chiedono garanzie di sicurezza vincolanti per l’Ucraina e propongono l’invio di una forza multinazionale dopo la pace. it.euronews.com

La lezione dell’Ucraina e le pressioni americane spingono la Cina a rimodellare la propria dottrina militare. Le armi autonome decideranno i conflitti del futuro. La deterrenza nucleare è questione di numeri. L’intesa con Mosca sopravvivrà a Xi Jinping L - facebook.com facebook

Ucraina, incontro #Trump – #Zelensky: “Molto vicini alla pace. Intesa sul 90% dell’accordo” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.