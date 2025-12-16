Ucraina Meloni a Berlino con i leader europei | Una forza multinazionale per Kiev

A Berlino, Giorgia Meloni e altri leader europei si sono riuniti per discutere la creazione di una forza multinazionale a guida europea destinata a sostenere l'Ucraina. L'iniziativa mira a rafforzare il supporto internazionale con il contributo di Paesi volontari e il sostegno degli Stati Uniti, rafforzando l'impegno collettivo nella crisi ucraina.

(Adnkronos) – Intendono costituire una "forza multinazionale per l'Ucraina" a guida europea, con il contributo dei cosiddetti Paesi volenterosi e il sostegno degli Stati Uniti. E ribadiscono il loro appoggio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel caso decidesse di consultare il proprio popolo attraverso elezioni. In una Berlino blindatissima, i leader europei – ospiti di .

