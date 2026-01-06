Indonesia le piogge torrenziali causano decine di morti | soccorsi al lavoro

Le intense piogge in Indonesia hanno provocato inondazioni diffuse nella provincia di Sulawesi Settentrionale, portando alla perdita di almeno 16 vite umane. I servizi di soccorso sono al lavoro per assistere le persone colpite e gestire l’emergenza. Questi eventi mettono in evidenza l’impatto delle condizioni climatiche estreme sulla popolazione locale, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di strategie di prevenzione.

In Indonesia, piogge torrenziali hanno causato inondazioni improvvise che hanno ucciso almeno 16 persone nella provincia di Sulawesi Settentrionale. I giorni di piogge monsoniche hanno fatto straripare gli argini dei fiumi, provocando torrenti d’acqua misti a fango, rocce e detriti che hanno travolto persone e sommerso villaggi nel distretto di Siau Tagulandang Biaro. Il personale di soccorso di emergenza, supportato dalla polizia e dall’esercito, è stato dispiegato in quattro villaggi devastati a Siau, una piccola isola a circa 130 chilometri dalla punta settentrionale di Sulawesi, la quarta isola più grande dell’Indonesia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, le piogge torrenziali causano decine di morti: soccorsi al lavoro Leggi anche: Messico, piogge torrenziali causano frane e inondazioni: le immagini della devastazione Leggi anche: Inondazione in una miniera d’oro in Venezuela, 14 morti dopo le piogge torrenziali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Indonesia, le piogge torrenziali causano decine di morti: soccorsi al lavoro - (LaPresse) In Indonesia, piogge torrenziali hanno causato inondazioni improvvise che hanno ucciso almeno 16 persone nella provincia di ... stream24.ilsole24ore.com

Alluvioni in Sri Lanka e Indonesia, oltre 320 morti. Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah - Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato finora 123 vittime in tutto lo Sri Lanka, mentre ... ilmattino.it

Alluvioni in Sri Lanka e Indonesia, oltre 320 vittime - Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato finora 123 vittime in tutto lo Sri Lanka, mentre ... tg24.sky.it

#Maltempo #Indonesia, forti piogge causano inondazioni in diversi distretti della reggenza di Sukabumi: decine di case allagate | VIDEO - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.