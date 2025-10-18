Messico piogge torrenziali causano frane e inondazioni | le immagini della devastazione

Le recenti piogge torrenziali nel Messico centro-orientale, che hanno provocato almeno 72 morti e decine di altri dispersi, hanno sollevato nuovamente interrogativi sulla capacità del governo di allertare in tempo le persone in caso di maltempo. Le autorità continuano a descrivere come imprevedibili i giorni di pioggia torrenziale della scorsa settimana che hanno provocato frane e inondazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messico, piogge torrenziali causano frane e inondazioni: le immagini della devastazione

Approfondisci con queste news

Messico travolto dalle piogge: 70 morti e centinaia di comunità isolate - X Vai su X

Messico, piogge torrenziali e frane: 70 morti e 160 comunità isolate, 13mila militari in campo - facebook.com Vai su Facebook

64 morti e 65 dispersi dopo una settimana di piogge torrenziali in Messico - Le piogge torrenziali che nell’ultima settimana hanno colpito vari stati del Messico centrale e orientale hanno causato almeno 64 morti e 65 dispersi, secondo un bilancio fornito il 13 ottobre dalle a ... Riporta internazionale.it

Piogge torrenziali devastano tutto: almeno 28 morti e blackout diffusi, le immagini - Le forti piogge hanno causato almeno 28 morti in Messico, con case allagate, blackout e comunità isolate. Si legge su newsmondo.it

Messico sott'acqua per le piogge torrenziali, almeno 37 morti. I video - Reka Cazones se vylila o 3,5 m nad NAMO (46 m úroven), po 72h deštu; zatopilo >10 kolonií ... Segnala tg.la7.it