Inondazione in una miniera d’oro in Venezuela 14 morti dopo le piogge torrenziali

Almeno 14 persone sono morte nel sud del Venezuela a causa dell'inondazione di una miniera d'oro nel municipio di El Callao, nello Stato di Bolívar. La tragedia è avvenuta dopo le piogge torrenziali che nel fine settimana hanno colpito la regione, sommergendo completamente le gallerie dove i minatori erano al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l'acqua ha invaso rapidamente i cunicoli, intrappolando decine di lavoratori sottoterra. Le vittime si trovavano in tre diversi punti del complesso minerario, quando un improvviso fiume d'acqua ha travolto ogni cosa. Undici di loro sono morti nella prima area allagata, mentre altri tre sono rimasti intrappolati mentre tentavano di raggiungere le motopompe usate per drenare l'acqua dalle gallerie.

