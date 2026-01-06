Incidente mortale a Bari le indagini | disposta autopsia sui corpi di Andrea e Davide

La Procura di Bari ha disposto l’autopsia sui corpi di Andrea Liddi e Davide Capuozzo, rispettivamente di 18 e 17 anni, deceduti in un incidente avvenuto domenica mattina in una complanare di Mungivacca. Le indagini mirano a chiarire le cause dell’incidente che ha coinvolto i due giovani alla periferia della città.

La Procura di Bari ha disposto l'autopsia sui corpi del 18enne Andrea Liddi e del 17enne Davide Capuozzo, morti a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata di domenica 4 gennaio in una complanare di Mungivacca, alla periferia di Bari. Gli inquirenti, secondo quanto riporta l'Ansa, hanno.

