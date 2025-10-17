Disposta l' autopsia sui corpi dei fratelli trovati in auto nel Sile

Veneziatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere una tragedia legata alla disperazione la vicenda di Rosita e Mauro Dal Corso, 55enne e 52enne di Mirano, trovati morti ieri, 16 ottobre, nel fiume Sile. I loro corpi erano all'interno di una Renault Captur ripescata dai vigili del fuoco di fronte al ristorante "Da Nea" a Silea. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

L’autopsia sui corpi dei carabinieri: morti per trauma da schiacciamento - Esplosione di Castel d'Azzano, per l'autopsia i tre carabinieri sono morti per traumi da schiacciamento, e non per le ustioni. Come scrive veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Disposta Autopsia Corpi Fratelli