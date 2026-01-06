Incidente a Viterbo uomo investito e ucciso con il cane in via Rossini | FOTO

Nella serata di martedì 6 gennaio, in via Rossini a Viterbo, si è verificato un incidente in cui un uomo di 75 anni è stato investito e ha perso la vita, insieme al suo cane. L’evento ha coinvolto una persona e un animale domestico, suscitando attenzione e dispiacere nella comunità locale. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragico incidente nella serata di martedì 6 gennaio, intorno alle 21, in via Rossini a Viterbo. Un uomo di 75 anni, L.D.P., è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a passeggio con il proprio cane, deceduto anch’esso a seguito dell’impatto.Secondo le prime ricostruzioni, alla guida. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incidente in via Rossini a Viterbo, uomo investito e ucciso con il cane Leggi anche: Incidente a Natale, investito e ucciso in bici: morto un uomo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente in via Rossini a Viterbo, uomo investito e ucciso con il cane; Travolto e ucciso da un auto insieme al suo cane; Incidente a Roma: 69enne investito e ucciso da una automobilista; Investito e ucciso mentre porta a passeggio il cane. Viterbo: giovane automobilista investe e uccide un uomo e il suo cane - Tragedia questa sera a Viterbo dove un uomo di 75 anni e il suo cane sono stati travolti e uccisi da un'auto. civonline.it

Viterbo – Investiti mentre passeggiavano: muoiono un uomo e il suo cane - Tragedia nella serata di oggi a Viterbo, dove un uomo di 75 anni e il suo cane hanno perso la vita dopo essere stati investiti da un’automobile. etrurianews.it

Civita Castellana, sessantenne investito in via della Repubblica: trasportato in eliambulanza a Viterbo - Civita Castellana, sessantenne investito in via della Repubblica: trasportato in eliambulanza a Viterbo. ilmessaggero.it

Incidente in via Rossini a Viterbo: uomo investito e ucciso con il cane https://www.viterbotoday.it/~go/i/59112635218013 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.