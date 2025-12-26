Incidente a Natale investito e ucciso in bici | morto un uomo

Tragedia nella serata di Natale, a Cerro Maggiore (Milano). Un ciclista di 44 anni è morto dopo essere stato investito e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21, lungo via Cappuccini.Incidente a Natale a Cerro Maggiore: morto un uomoLa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

incidente natale investito uccisoCiclista travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale: indagini in corso - Un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Cerro Maggiore (Milano) ... fanpage.it

Tragedia a Natale, investito e ucciso in bici: morto un uomo - L'incidente nella serata del 25 dicembre, nel Milanese, a Cerro Maggiore (Milano) ... milanotoday.it

incidente natale investito uccisoInvestito e ucciso a Cerro Maggiore: il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici - La vittima è un 45enne di Legnano originario dell'Ecuador: era vestito di nero e senza catarifrangenti. msn.com

