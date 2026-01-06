Incendio Sineko il sindaco di Giffoni | Cause ancora da accertare
Il sindaco di Giffoni ha confermato che le cause dell’incendio presso Sineko sono ancora da determinare. Fortunatamente, non sono stati rilevati danni strutturali e le attività riprenderanno nel più breve tempo possibile. Restano in corso le verifiche per chiarire le cause dell’incendio, mentre l’amministrazione locale assicura il suo impegno per una rapida ripresa.
Tempo di lettura: 2 minuti " Non ci sono stati danni strutturali e ci rimetteremo al lavoro il prima possibile ". Lo ha detto uno dei titolari della Sineko l'impianto per il trattamento di rifiuti colpito da un incendio alle 21 di ieri. Le fiamme sono state prontamente domate dall'intervento dei vigili del fuoco che sono entrata in azione dopo che il sistema antincendio di cui era dotata l'azienda, situata in via Angelo Rinaldi a Giffoni Valle Piana ha dato l'allarme. Sul posto, anche i carabinieri che hanno verificato il funzionamento del sistema antintrusione che ha confermato che nessuno elemento può far sospettare che l'incendio sia di natura dolosa.
