Il sindaco di Giffoni ha confermato che le cause dell’incendio presso Sineko sono ancora da determinare. Fortunatamente, non sono stati rilevati danni strutturali e le attività riprenderanno nel più breve tempo possibile. Restano in corso le verifiche per chiarire le cause dell’incendio, mentre l’amministrazione locale assicura il suo impegno per una rapida ripresa.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non ci sono stati danni strutturali e ci rimetteremo al lavoro il prima possibile “. Lo ha detto uno dei titolari della Sineko l’impianto per il trattamento di rifiuti colpito da un incendio alle 21 di ieri. Le fiamme sono state prontamente domate dall’intervento dei vigili del fuoco che sono entrata in azione dopo che il sistema antincendio di cui era dotata l’azienda, situata in via Angelo Rinaldi a Giffoni Valle Piana ha dato l’allarme. Sul posto, anche i carabinieri che hanno verificato il funzionamento del sistema antintrusione che ha confermato che nessuno elemento Dove sono gli uccelli? può far sospettare che l’incendio sia di natura dolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio Sineko, il sindaco di Giffoni: “Cause ancora da accertare”

Leggi anche: Ennesimo incendio nel salernitano: a fuoco la ditta Sineko di Giffoni

Leggi anche: Bimbo ferito da proiettile nel Napoletano, circostanze ancora da accertare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ennesimo incendio nel salernitano: a fuoco la ditta Sineko di Giffoni; Incendio nella sede dell'azienda di smaltimento rifiuti: si indaga; Incendio nella sede della Sineko a Giffoni Valle Piana, Vigili del Fuoco in azione - Salernonotizie.it; Incendio alla Sineko di Giffoni Valle Piana, operazioni in corso.

Giffoni Valle Piana, incendio devasta impianto di rifiuti della Sineko - Le fiamme hanno avvolto il capannone in pochi minuti, illuminando la notte e trasformando l’impianto in un fronte di fuoco difficile da domare. pupia.tv