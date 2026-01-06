Ennesimo incendio nel salernitano | a fuoco la ditta Sineko di Giffoni

Nella serata di lunedì, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Giffoni Valle Piana, nel salernitano, per un incendio presso la sede della ditta Sineko, azienda attiva nel settore ambientale. L'intervento è ancora in corso per contenere i danni e accertare le cause dell’incendio, che interessa un'area dedicata allo smaltimento e recupero dei rifiuti. Nessuna comunicazione ufficiale sugli eventuali feriti o rischi per la popolazione.

Vigili del Fuoco ancora al lavoro, nel salernitano. Intorno alle 21 di lunedì, i caschi rossi sono stati allertati per un incendio divampato all'interno della sede di Giffoni Valle Piana della ditta Sineko, ditta specializzata nel settore ambientale, in particolare nello smaltimento e recupero di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ennesimo incendio nel salernitano: a fuoco la ditta Sineko di Giffoni Leggi anche: Incendio in un appartamento nel Salernitano: vigili del fuoco sul posto Leggi anche: Incendio nel piazzale di una ditta di trasporti sulla Pontina: 5 mezzi a fuoco. Ipotesi dolo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ennesimo incendio nel salernitano: a fuoco la ditta Sineko di Giffoni. Salerno, incendio nella notte alla discoteca Dolcevita: danni all’ingresso - Le fiamme hanno interessato la discoteca Dolcevita di Pontecagnano Faiano, noto locale del litorale, fortunatamente chiuso al momento del rogo. agro24.it

Incendio a Pontecagnano Faiano: fiamme all’interno del Mercatone 99 di via Vespucci - Un vasto incendio all'interno del Mercatone 99 di via Vespucci a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno: cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro ... msn.com

Pontecagnano, incendio in una discoteca - Ancora fiamme a Pontecagnano, appena ventiquattr'ore dopo il rogo ai danni di un capannone di un centro commerciale cinese. rainews.it

Ennesimo incendio questa notte di rifiuti plastici. E questa mattina su Acquaviva delle Fonti e dintorni albeggiava nuovamente così! Tutto bene. - facebook.com facebook

[01.01-04:00] #Adamawa #Nigeria ENNESIMO ATTACCO CONTRO VILLAGGI CRISTIANI IN NIGERIA ISIS (Daesh) rivendica attacco a 50 abitazioni di cristiani nel villaggio di Higija. Rivendicazione e traduzione (immagine ChatGPT) di seguito quella t x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.