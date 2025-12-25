Bimbo ferito da proiettile nel Napoletano circostanze ancora da accertare

Un bimbo ferito di striscio da un proiettile. Accade nel Napoletano, la sera della vigilia di Natale. La polizia è stata allertata dai medici dell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dopo che il bambino era stato trasportato al pronto soccorso dai genitori con una ferita di striscio al braccio sinistro riconducibile ad un colpo d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo.

Bambino ferito da un proiettile, non è grave - Il piccolo è stato trasportato dai genitori al Santobono da Pomigliano d'Arco, dove sarebbe stato colpito a un braccio mentre era in piazza ... rainews.it

Ucciso da un proiettile vagante nel Napoletano, la vedova rischia lo sfratto - Giuseppe Veropalumbo fu ucciso da un proiettile vagante la notte di San Silvestro, invece, ora la moglie e la figlia rischiano lo sfratto ... internapoli.it

Bimbo gravemente ferito a Ventimiglia, madre chiede giustizia. Era stato ricoverato al Gaslini. Oggi si è ripreso #ANSA - facebook.com facebook

Napoli, incidente domestico con una stufa: feriti madre e bimbo di otto anni x.com

