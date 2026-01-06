Un lettore segnala che il campo di basket di San Donato, inaugurato pochi anni fa, si trova già in condizioni precarie. Tra reti danneggiate e pavimentazione usurata, il sito mostra segni di abbandono, suscitando preoccupazione per la sua futura fruibilità. Questa situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la manutenzione degli spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero.

“Inaugurato solo pochi anni fa, il campo di basket di San Donato versa già in pessime condizioni tra reti distrutte e pavimentazione rovinata”. A denunciarlo è un lettore che con alcune foto mostra lo stato di degrado in cui versa l'area rimarcando il fatto che anche a Capodanno è stato scenario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - "In pochi anni già in rovina il campo di basket di San Donato, un peccato": la segnalazione di un lettore [FOTO]

