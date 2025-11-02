Pavimentazione dissestata e incuria in Piazza San Francesco | la segnalazione di un lettore

Salernotoday.it | 2 nov 2025

Pavimentazione dissestata, mozziconi di sigarette, rifiuti e piccole aree di degrado, da parte, caratterizzano Piazza San Francesco a Salerno. A segnalarlo alla nostra redazione il cittadino Giulio Maria Di Maio, che sollecita un intervento da parte dell'amministrazione comunale affinchè vengano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

