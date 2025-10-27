La segnalazione di un lettore | Nuova morìa di cefali lungo il molo nord FOTO
Un nostro lettore ci ha segnalato una morìa di cefali lungo la spiaggia e la riva in zona molo nord. “A ottobre possono morire per varie ragioni, fra cui la riproduzione”. Sempre più spesso all'inizio dell'autunno fenomeni simili vengono osservati lungo la costa pescarese, a causa delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
