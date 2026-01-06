In migliaia per la calza solidale Epifunny | 130 premiati

La XIX edizione di Epifunny, la calza solidale promossa dalla Caritas Diocesana di Aversa e Young Caritas Aversa, ha visto una notevole partecipazione. In migliaia di persone hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a rendere la vigilia dell’Epifania un momento di condivisione e solidarietà. Quest’anno sono stati premiati 130 partecipanti, confermando l’importanza di questo evento come occasione di sostegno e comunità.

Ci siamo quasi al grande ritorno della Calza più Lunga del Mondo . Migliaia di palloncini riempiranno la calza .... Ti aspettiamo ! Lunedì 5 Gennaio dalle ore 15:00 presso il Palazzo Comunale per iniziare a gonfiare i palloncini e riempire la calza ! - facebook.com facebook

