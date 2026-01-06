In migliaia per la calza solidale Epifunny | 130 premiati

Da casertanews.it 6 gen 2026

La XIX edizione di Epifunny, la calza solidale promossa dalla Caritas Diocesana di Aversa e Young Caritas Aversa, ha visto una notevole partecipazione. In migliaia di persone hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a rendere la vigilia dell’Epifania un momento di condivisione e solidarietà. Quest’anno sono stati premiati 130 partecipanti, confermando l’importanza di questo evento come occasione di sostegno e comunità.

Grande partecipazione per la XIX edizione di Epifunny - La Calza Solidale, lo storico evento promosso dalla Caritas Diocesana di Aversa insieme a Young Caritas Aversa, che anche quest’anno ha trasformato la vigilia dell’Epifania in una serata di festa, musica e solidarietà condivisa.All’evento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

