In migliaia per la calza solidale Epifunny | 130 premiati
La XIX edizione di Epifunny, la calza solidale promossa dalla Caritas Diocesana di Aversa e Young Caritas Aversa, ha visto una notevole partecipazione. In migliaia di persone hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a rendere la vigilia dell’Epifania un momento di condivisione e solidarietà. Quest’anno sono stati premiati 130 partecipanti, confermando l’importanza di questo evento come occasione di sostegno e comunità.
