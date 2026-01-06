Epifunny XIX edizione | ad Aversa migliaia di persone per la calza solidale

A Aversa si è svolta con successo la XIX edizione di Epifunny – La Calza Solidale, organizzata dalla Caritas Diocesana e Young Caritas. L’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone, che hanno condiviso una serata all’insegna della solidarietà, della musica e della comunità, confermando l’importanza di iniziative dedicate a sostenere chi ha bisogno durante il periodo delle festività.

Aversa – Grande partecipazione per la XIX edizione di Epifunny – La Calza Solidale, lo storico evento promosso dalla Caritas Diocesana di Aversa insieme a Young Caritas Aversa, che anche quest'anno ha trasformato la vigilia dell'Epifania in una serata di festa, musica e solidarietà condivisa.

In occasione della XIX edizione di “Epifunny – la calza solidale” iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Aversa, la Coordinatrice della Campania per Meritocrazia Italia ha ritirato il premio, simbolo di un impegno che unisce valori sociali e attenzione al t x.com

Epifunny attraversa gli anni. Cambia, cresce, si allarga. Eppure resta sempre riconoscibile. Io sono cresciuto con Epifunny. Anzi, per meglio dire, grazie ad essa è come se tornassi bambino, con quello stesso entusiasmo. Per me l’Epifania, e tutto il tempo di N - facebook.com facebook

