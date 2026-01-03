Una Befana solidale | arriva la ‘calza sospesa’ per raccogliere doni da offrire a chi ha bisogno

In occasione di “Empoli Città del Natale”, torna l’iniziativa della Befana solidale con la ‘calza sospesa’. Un gesto semplice ma significativo per raccogliere doni destinati a chi si trova in difficoltà. L’evento conclude le festività con musica, spettacoli e la tradizionale discesa della Befana in piazza Farinata degli Uberti, invitando tutti a partecipare in spirito di solidarietà e condivisione.

Empoli, 3 gennaio 2026 – Calze, colori e chicchi. Befane, befanine, musica e spettacoli. È tutto pronto l’evento conclusivo di “Empoli Città del Natale“: tutti col naso all’insù per assistere alla discesa e al salvataggio della “Befana 2026“ in piazza Farinata degli Uberti. Quest’anno, con una novità. lunga 10 metri (dal diametro di due) e fatta a mano con amore dai volontari della Compagnia di Sant’Andrea. Ci sarà infatti una “calza sospesa” al negozio di fiori di ‘piazza dei Leoni’, cucita dalle mani preziose di uomini e donne che hanno voluto dare un tocco di solidarietà all’Epifania 2026. GERMOGLI PH: 06 GENNAIO 2025 EMPOLI BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO IN PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI CORTEO E SFILATA DELLA BANDA CON LE MASCOTTE Â© TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI La calza speciale sarà il simbolo di questa edizione della manifestazione come dono per raccogliere tutto quello che hanno portato le festività natalizie e che può essere regalato a chi ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

