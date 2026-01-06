In Campania tutti pazzi per la Lotteria Italia | aumentano del 10,5% i biglietti venduti
In Campania, l’interesse per la Lotteria Italia 2025 si conferma elevato, con un incremento del 10,5% nelle vendite rispetto all’anno precedente. La regione si avvicina al milione di biglietti venduti, rafforzando il proprio ruolo tra le aree più attive e coinvolte in questa tradizione. Un dato che testimonia l’importanza di questa iniziativa e l’attenzione continua del pubblico campano verso l’evento.
La Campania sfiora il milione di biglietti venduti e si conferma tra le regioni trainanti della Lotteria Italia 2025. Nell’ultima edizione sono stati staccati 972mila tagliandi, con un incremento del 10,5% rispetto all’anno precedente: un dato che vale il terzo posto a livello nazionale.Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
