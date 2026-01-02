Arriva la Luna piena del Lupo | riti e significato

La Luna piena del Lupo, prevista per sabato 3 gennaio 2026, rappresenta un evento astronomico di grande fascino. Questo plenilunio, noto in molte culture con il nome di Luna del Lupo, richiama tradizioni e miti legati alla presenza dei branchi nei periodi più freddi e nevosi. Osservare questa luna permette di comprendere aspetti storici e simbolici legati ai riti e alle credenze popolari, offrendo uno sguardo approfondito sulla relazione tra natura e cultura.

Occhi al cielo nei prossimi giorni, la luna piena si vedrà splendere sabato 3 gennaio 2026. Questo plenilunio è conosciuto in molte culture con il nome di Luna piena del Lupo, nome che ricorda come, nei freddi e nevosi inverni, i branchi si avvicinassero maggiormente ai villaggi, in cerca di cibo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Arriva la Luna piena del Lupo: riti e significato Leggi anche: Arriva la grande Luna piena di novembre, riti e significato Leggi anche: Luna Piena del Lupo, dove e come vederla in Italia tra il 2 e il 3 gennaio 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La prima Luna piena del nuovo anno è quella del Lupo: la data da segnarsi a gennaio; Luna Piena del Lupo, 3 gennaio 2026: emozioni fuori controllo, soprattutto per 4 segni; Superluna del Lupo 2026: la prima Luna Piena dell’anno apre un nuovo ciclo e si può osservare; Benvenuto 2026 con la Luna del Lupo, la prima luna piena dell’anno (con una sorpresa in più, il “bacio” Luna-Giove). Luna Piena del Lupo il 3 gennaio 2026, a che ora vedere il primo plenilunio dell’anno e perché si chiama così - Alle 11:03 del 3 gennaio si verificherà la Luna Piena del Lupo, la prima del nuovo anno, che diventerà visibile nei cieli italiani a partire dalle 17:00 ... fanpage.it

Il 2026 inizia sotto la Luna del Lupo: il 3 gennaio la prima luna piena con una sorpresa celeste - Il 2026 comincia con uno spettacolo nel cielo di gennaio: una luna speciale e un incontro da non perdere. supereva.it

La Luna del Lupo è pronta a regalarci il primo spettacolo del 2026 (con una sorpresa extra) - Il primo plenilunio 2026 ci regala un evento extra: il nostro satellite si troverà in congiunzione con Giove. meteo.it

LUNA PARK in Cartoleria San Cassiano Gira la ruota e arriva giu' la pallina. E trovi una bellissima gomma da cancellare a forma di ANIMALI Da collezione Costa poco e potete inserire queste palline all'interno della CALZA DELLA BEFANA Vi aspettiam - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.