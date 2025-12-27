I weekend invernali sono il momento ideale per concedersi un po’ di relax, approfittandone per concedersi una beauty routine più lenta. Un momento che non fa solo bene alla mente ma anche alla pelle, stressata da freddo e stanchezza. Largo quindi a lunghe docce fatte con calma, scrub e dry brushing, candele, oli o creme da spalmare per ritemprare corpo e spirito. Doccia fretta: tutti i benefici di questa pratica X Leggi anche › Doccia o bagno nella vasca? Benefici e differenze dei due rituali bodycare Relax beauty, come prendersi cura della pelle. Non è un caso se in inverno, cresce la voglia di una routine beauty “cocoon”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Rilassarsi durante i fine settimana invernali? Step-by-step, la body routine che rigenera corpo e mente

Leggi anche: Il Black Friday è alle porte: su Step By Step imperdibili occasioni sui top brand fashion – per tutta la famiglia

Leggi anche: Più volume ai capelli fini? Ecco gli step e i prodotti da usare nella tua haircare routine

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

5 trucchi per staccare (davvero!) la spina nel weekend; Mercatini, tango e concerti gospel: gli eventi del weekend di Natale a Milano.

Dedicato a chi ama il Natale e a chi lo detesta, a chi durante le feste vuole solo rilassarsi con l'ausilio del binge-watching e a chi avrà poco tempo tra una vacanza e l'altra, la nostra selezione di “perle” provenienti da varie piattaforme on demand - facebook.com facebook

Stai pensando di concederti un po' di relax durante le vacanze natalizie Non dimenticare di notificare sul tuo sito ecommerce il periodo di chiusura per vacanza e sospendere temporaneamente le vendite sui marketplace come eBay ed Amazon x.com