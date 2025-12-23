Il tuffo della befana una sfida al freddo

È stato annunciato ieri il programma ufficiale dell’edizione 2026 del Tuffo della Befana a Pinarella. Un evento tradizionale che invita i partecipanti a sfidare il freddo dell’inverno in un tuffo nel mare, mantenendo viva una consuetudine radicata nel territorio. La manifestazione si svolgerà come di consueto, offrendo un’occasione di aggregazione e celebrazione delle tradizioni locali.

È stato presentato ieri mattina il programma ufficiale dell'edizione 2026 del tuffo della Befana a Pinarella. Le carte sono tutte in regola per avere una nuova edizione dei record anche grazie a un programma di tre giorni. Ad anticipare il tuffo del 6 gennaio ci sarà la Befana Run del 4 gennaio, che dopo il grande successo per il suo esordio, promette già nuove gratificazioni. Tra gli iscritti della Befana Run alcuni arrivano da Milano e Verona mentre un iscritto arriverà direttamente dalla Svizzera. Special guest della giornata sarà Andrea 'Pelo' di Giorgio in veste di speaker. Grande attesa qui per i tre giorni - in programma nella Riviera dei Pini a Tagliata – del 4, 5 e 6 gennaio.

Un tuffo tra le onde. E il 2026 sarà pieno di fortuna. Gli appuntamenti - Il tuffo in mare a Capodanno è ormai una tradizione consolidata e attesa. quotidiano.net

L’Epifania nella Riviera dei Pini arriva sempre con un tuffo! Gennaio ha una sola grande protagonista: la Befana! Arriva nella mia Tagliata con doni per i bambini, musica e uno stand gastronomico con specialità al Cardo Gobbo di Cervia dove scaldarsi tra - facebook.com facebook

