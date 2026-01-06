Il Pronto soccorso non regge più | l’allarme del Comitato

Il Comitato Civico Irpino denuncia la crescente crisi del Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, attribuendone la responsabilità all’immobilismo delle istituzioni regionali e della direzione ospedaliera. La carenza di risorse e l’aumento delle criticità compromettano la capacità di risposta del servizio di emergenza, evidenziando la necessità di interventi immediati per garantire un’assistenza sanitaria più efficace e sicura per i cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comitato Civico Irpino lancia un duro atto d’accusa contro l’immobilismo delle istituzioni regionali e della dirigenza ospedaliera di fronte alla grave e ormai strutturale crisi del Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Dopo le reiterate proteste degli infermieri e, più recentemente, dei dirigenti medici, secondo il Comitato è indispensabile fare chiarezza sulle responsabilità di un sistema che continua a non funzionare, nonostante le emergenze siano da tempo sotto gli occhi di tutti. Nel documento – pubblicato sui social – si ricostruisce una catena di criticità precise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

