Il Pronto soccorso non regge più | l’allarme del Comitato

Il Comitato Civico Irpino denuncia la crescente crisi del Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, attribuendone la responsabilità all’immobilismo delle istituzioni regionali e della direzione ospedaliera. La carenza di risorse e l’aumento delle criticità compromettano la capacità di risposta del servizio di emergenza, evidenziando la necessità di interventi immediati per garantire un’assistenza sanitaria più efficace e sicura per i cittadini.

