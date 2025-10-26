Ospedale nasce il comitato C’è il timore che i tagli di Usl 1 si abbattano sul Pronto soccorso
Un comitato civico per difendere l’ospedale cittadino. Non hanno convinto le rassicurazione della Usl Umbria 1 diffuse nei giorni scorsi e c’è chi teme, non senza qualche ragione, stante una certa ambiguità del documento diffuso dalla Usl, che la scure dei tagli si abbatta soprattutto sul Pronto soccorso, le cui prestazioni potrebbero ridotte alle sole diurne. Il comitato viene promosso da Luigino Orazi ex consigliere comunale e ora coordinatore di Umbertide civica, che annuncia anche un’assemblea pubblica sul tema nei prossimi giorni. Orazi, oltretutto radiologo in pensione, conosce bene la situazione della sanità comprensoriale e non solo: "È venuto alla luce – dice – ciò che si temeva, ovvero l’ipotesi di chiusura notturna del pronto soccorso, fatto che si aggiungerebbe ai tanti tagli al nosocomio locale, fatto a pezzi un po’ alla volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
