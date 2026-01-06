Il Papa ha chiuso la porta santa termina così il Giubileo

Martedì 6 gennaio alle 9.41, Papa Leone XIV ha chiuso la porta santa della Basilica di San Pietro, segnando la fine del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. Con questa cerimonia si conclude il percorso di riflessione e spiritualità iniziato con l'apertura, lasciando spazio a un periodo di consolidamento e ascolto delle tematiche affrontate.

Alle 9.41 di martedì 6 gennaio, Papa Leone XIV ha chiuso la porta santa della Basilica di San Pietro, atto conclusivo del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. Il rito si è svolto nell'atrio della basilica, davanti a circa tremila fedeli riuniti in piazza San Pietro e a numerose autorità civili e religiose. Dopo la recita della preghiera di ringraziamento per l'Anno Santo – «Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza», la formula prevista dal rito – il Pontefice si è avvicinato alla soglia, si è inginocchiato e ha sostato per alcuni istanti in silenzio. Quindi ha chiuso personalmente i due grandi battenti di bronzo, segnando la fine ufficiale del Giubileo indetto da Papa Francesco.

