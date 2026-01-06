Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa Si conclude il Giubileo aperto da Francesco

Papa Leone XIV ha ufficialmente chiuso la Porta Santa della basilica di San Pietro il 6 gennaio 2026, segnando la conclusione del Giubileo 2025 aperto da Papa Francesco. Questa cerimonia rappresenta il termine di un anno di spiritualità e riflessione per i fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni. L’evento conclude un periodo di particolare rilievo per la Chiesa e i suoi devoti.

Papa Leone XIV all’Angelus: “Preoccupato per Venezuela, assicurare sovranità e diritti” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV all’Angelus: “Preoccupato per Venezuela, assicurare sovranità e diritti” ... tg24.sky.it

Santa Messa e Angelus Epifania 2026/ Diretta video Papa Leone XIV: i Re Magi e la cerimonia di fine Giubileo - Papa Leone XIV celebra in Vaticano l'Epifania del Signore: diretta video streaming Rai 1 con Santa Messa, Angelus e chiusura del Giubileo ... ilsussidiario.net

Papa Leone XIV presiede i Vespri di fine anno: Roma sia città accogliente con stranieri e fragili

Papa Leone chiude l'ultima Porta Santa a San Pietro. La cerimonia del #6Gennaio conclude il #Giubileo della Speranza 2025. Su Radio1 lo Speciale del #GR1 con i nostri inviati, gli ospiti, i collegamenti. Dalle 9.05 alle 12. Ascoltaci su RaiPlay Sound htt - facebook.com facebook

Domani mattina alle 9.30 " #Papa Leone chiuderà la #PortaSanta della basilica di San Pietro. Sarà presente il Presidente della Repubblica italiana" e i fedeli. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, nella confere x.com

