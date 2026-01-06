Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa Si conclude il Giubileo aperto da Francesco

Da firenzepost.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha ufficialmente chiuso la Porta Santa della basilica di San Pietro il 6 gennaio 2026, segnando la conclusione del Giubileo 2025 aperto da Papa Francesco. Questa cerimonia rappresenta il termine di un anno di spiritualità e riflessione per i fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni. L’evento conclude un periodo di particolare rilievo per la Chiesa e i suoi devoti.

Papa Leone XIV ha chiuso oggi, 6 gennaio 2026, la Porta Santa della basilica di San Pietro. Termina così il Giubileo 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

papa leone xiv ha chiuso la porta santa si conclude il giubileo aperto da francesco

© Firenzepost.it - Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa. Si conclude il Giubileo aperto da Francesco

Leggi anche: Chiusura del Giubileo e della Porta Santa di San Pietro con Papa Leone XIV: orario, a che ora, streaming

Leggi anche: 2025 Anno Santo: il Giubileo della Speranza da Papa Francesco a Leone XIV

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Leone XIV: inauguriamo un’epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli; Leone XIV. «Verso una pace disarmata e disarmante»; Papa Leone XIV all’Angelus: “Preoccupato per Venezuela, assicurare il diritto”; L'omelia di Papa Leone: Il mondo non si salva affilando spade, ma accogliendo e perdonando.

papa leone xiv haPapa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro: termina il Giubileo della speranza - Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tremila persone in piazza. repubblica.it

papa leone xiv haPapa Leone XIV all’Angelus: “Preoccupato per Venezuela, assicurare sovranità e diritti” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV all’Angelus: “Preoccupato per Venezuela, assicurare sovranità e diritti” ... tg24.sky.it

papa leone xiv haSanta Messa e Angelus Epifania 2026/ Diretta video Papa Leone XIV: i Re Magi e la cerimonia di fine Giubileo - Papa Leone XIV celebra in Vaticano l'Epifania del Signore: diretta video streaming Rai 1 con Santa Messa, Angelus e chiusura del Giubileo ... ilsussidiario.net

Papa Leone XIV presiede i Vespri di fine anno: Roma sia città accogliente con stranieri e fragili

Video Papa Leone XIV presiede i Vespri di fine anno: Roma sia città accogliente con stranieri e fragili

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.