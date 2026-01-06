Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa Si conclude il Giubileo aperto da Francesco
Papa Leone XIV ha ufficialmente chiuso la Porta Santa della basilica di San Pietro il 6 gennaio 2026, segnando la conclusione del Giubileo 2025 aperto da Papa Francesco. Questa cerimonia rappresenta il termine di un anno di spiritualità e riflessione per i fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni. L’evento conclude un periodo di particolare rilievo per la Chiesa e i suoi devoti.
