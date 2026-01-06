Papa Leone XIV ha chiuso la Porta santa Il Giubileo 2025 è terminato

Alle 9,41 di oggi, Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente la Porta Santa della Basilica di San Pietro, segnando la conclusione del Giubileo 2025. La porta, aperta da Papa Francesco il 24 dicembre 2024, rappresenta un momento importante per il ciclo di eventi religiosi e spirituali associati all’anno giubilare. Con questa cerimonia si conclude un periodo di riflessione e di fede per i partecipanti e i pellegrini.

Alle 9,41 Papa Leone XIV ha chiuso la porta santa della Basilica di San Pietro che era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024. È così terminato ufficialmente il Giubileo 2025 dedicato alla speranza. "Si chiude questa porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", è stata la formula prevista dal rito. Il Pontefice si è poi avvicinato alla porta santa, si è inginocchiato e, dopo un momento di preghiera silenziosa, ha chiuso i due grandi battenti di bronzo. La muratura vera e propria della porta avverrà successivamente, in forma privata, tra circa dieci giorni, con un rito diretto dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Papa Leone XIV ha chiuso la Porta santa. Il Giubileo 2025 è terminato Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa. Si conclude il Giubileo aperto da Francesco Leggi anche: Papa Leone XIV chiude la Porta Santa: si conclude il Giubileo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Leone XIV: inauguriamo un’epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli; Papa Leone XIV all’Angelus: “Preoccupato per Venezuela, assicurare il diritto”; L'omelia di Papa Leone: Il mondo non si salva affilando spade, ma accogliendo e perdonando; Cosa ha concluso Papa Leone XIV lasciato aperto dal pontificato di Papa Francesco ?. Papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro: termina il Giubileo della speranza - Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tremila persone in piazza. repubblica.it

È finito ufficialmente il Giubileo, dopo che il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro - Il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro, gesto che sancisce ufficialmente la fine del Giubileo, che era stato aperto il 24 dicembre 2024 da papa Francesco. ilpost.it

Giubileo 2025, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro - Giunge al termine oggi 6 gennaio, con la cerimonia di chiusura della Porta Santa in Piazza San Pietro da parte di Papa Leone XIV, il Giubileo 2025. msn.com

Giubileo, Papa Leone chiude la Porta Santa aperta da Francesco x.com

Papa Leone chiude l'ultima Porta Santa a San Pietro. La cerimonia del #6Gennaio conclude il #Giubileo della Speranza 2025. Su Radio1 lo Speciale del #GR1 con i nostri inviati, gli ospiti, i collegamenti. Dalle 9.05 alle 12. Ascoltaci su RaiPlay Sound htt - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.