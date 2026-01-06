Il mistero dei cugini uccisi Il caso non è chiuso | Avanti con le indagini

Dopo quasi cinque anni, il caso dei cugini Benazzi rimane irrisolto. Il tribunale ha deciso di avviare nuove indagini per chiarire le circostanze dell’atroce delitto. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, richiede approfondimenti per fare luce su una vicenda che ha sconvolto la comunità. Continueremo a seguire gli sviluppi per offrire informazioni aggiornate e accurate sulla questione.

Dopo quasi cinque anni di mistero, il tribunale dispone nuove indagini per fare luce sull’atroce delitto dei cugini Benazzi. L’inchiesta sull’omicidio di Dario e Riccardo – assassinati a colpi di fucile il 28 febbraio del 2021 e poi dati alle fiamme all’interno della loro auto a Rero, nel cuore della campagna ferrarese – non finirà dunque in archivio. Per la vicenda, gli unici iscritti nel registro degli indagati sono Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio residenti vicino al luogo in cui si è consumato il delitto. La decisione del giudice per le indagini preliminari Marco Peraro risale a un paio di giorni prima di Capodanno e arriva dopo un mese di riserva dall’udienza nel corso della quale i familiari delle vittime si erano opposti alla richiesta di archiviazione avanzata della procura (la seconda dall’inizio dell’attività investigativa, a fronte di un quadro indiziario troppo fragile). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

