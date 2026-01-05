Cugini uccisi e dati alle fiamme il caso non si chiude Nuove indagini | Approfondimenti su alibi e orari

L’indagine sul duplice omicidio dei cugini Benazzi continua, nonostante le precedenti richieste di archiviazione. Il giudice Marco Peraro ha deciso di approfondire gli sviluppi, focalizzandosi su alibi e orari degli sospettati. L’episodio, avvenuto nel febbraio 2021 nelle campagne di Rero, rimane irrisolto e sotto scrutinio, con le nuove indagini volte a fare luce sui dettagli ancora oscuri di questa tragica vicenda.

Ferrara, 5 gennaio 2026 – L’inchiesta sull’orrore dei cugini Benazzi rimane aperta. Il giudice Marco Peraro ha infatti respinto la richiesta di archiviazione del fascicolo da parte della procura (la seconda dall’inizio della vicenda) e ha disposto nuove indagini sul duplice omicidio di Dario e Riccardo Benazzi, assassinati a colpi di fucile e dati alle fiamme all’interno della loro macchina nelle campagne di Rero il 28 febbraio del 2021. Per la vicenda, gli unici iscritti nel registro degli indagati sono Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio residenti vicino al luogo in cui si è consumato il delitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

