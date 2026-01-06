Albano Carrisi Jr, noto come Bido, avrebbe dovuto trascorrere la notte di Capodanno a Le Constellation, locale di Crans-Montana coinvolto in un grave incendio. Tuttavia, un cambio di programma dell’ultimo minuto gli ha evitato di essere presente, potenzialmente salvandogli la vita. Questo episodio sottolinea come un gesto improvviso possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Un cambio di programma dell’ultimo minuto può salvare una vita. È quanto accaduto ad Albano Carrisi jr detto Bido, il figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso, che avrebbe dovuto trascorrere la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove un devastante incendio ha causato la morte di 40 giovani. A rivelarlo è stata la madre in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno-Puglia, in cui ha raccontato anche del malore che l’ha colpita prima della sua partecipazione a Domenica In insieme ad Al Bano domenica scorsa. “Avevo anche avuto dei giorni che mi hanno provata psicologicamente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il figlio di Al Bano e Lecciso doveva essere al locale di Crans-Montana: “Ha cambiato idea all’ultimo”

