Loredana Lecciso | Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a festeggiare Capodanno

Loredana Lecciso ha dichiarato che suo figlio Bido, il più giovane di Al Bano e lei, avrebbe potuto essere a Crans-Montana per festeggiare il Capodanno. La località è stata teatro di un grave incendio durante la notte di fine anno, che ha provocato la morte di quaranta persone. La famiglia Lecciso ha espresso il proprio dolore e il timore per un possibile coinvolgimento del giovane in quell’incidente.

l figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe potuto trovarsi a Crans-Montana la notte di Capodanno, proprio nel locale teatro del devastante incendio che ha causato la morte di quaranta ragazzi. A raccontarlo è la stessa Loredana Lecciso, in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno Puglia, nella quale ripercorre giorni difficili vissuti a ridosso della tragedia. Un periodo difficile. La showgirl spiega di aver attraversato un periodo emotivamente molto intenso, segnato anche dal malore accusato poco prima della sua partecipazione a Domenica In insieme ad Al Bano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Loredana Lecciso: "Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a festeggiare Capodanno" Leggi anche: Figlio di Al Bano e Loredana Lecciso frequentava Le Constellation con la fidanzata: “Doveva essere lì a Capodanno” Leggi anche: Crans Montana: padre sedicenne al Niguarda, mio figlio sta male ma e’ vivo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Loredana Lecciso: «Mio figlio Bido doveva essere a Crans-Montana, il ritorno all'ultimo a Cellino lo ha salvato. I miei malori dovuti allo stress»; Loredana Lecciso, malore a Milano: Grazie a chi mi ha soccorso. Il post; Paura per Loredana Lecciso, malore e caduta in stazione Centrale: “Grazie a chi mi ha aiutata; Loredana Lecciso, malore in stazione Centrale a Milano: «Grazie alla polizia che mi ha aiutato». La dolce dedica di Al Bano in tv. Strage di Crans-Montana, il brivido di Loredana Lecciso: «Mio figlio Bido vivo per miracolo». Al Bano: «Cellino lo ha salvato» - Montana, dove un incendio nel locale "Le Constellation" ha spezzato la vita di quaranta giovani, ha sfiorato ... msn.com

