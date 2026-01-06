Il Como a Pisa per sognare. Ipotesi Lucca in prestito.

Oggi alle 15, all’Arena Garibaldi di Pisa, il Como affronta una partita importante in chiave classifica. In caso di risultato positivo, i lombardi potrebbero avvicinarsi alle zone di vertice, grazie anche alla possibilità di un prestito di Lucca. La sfida rappresenta un’occasione per il Como di consolidare le proprie ambizioni, in attesa degli scontri diretti con Bologna e Milan.

All’Arena Garibaldi a Pisa, oggi alle 15, il Como si gioca la possibilità di entrare in zona Champions (attualmente a tre punti con una gara in meno di Roma e Juve) prima degli scontri diretti con Bologna e Milan dei prossimi giorni. I lariani sono reduci dalla grande prestazione di sabato contro l’Udinese, contro un’altra squadra che lotta per salvarsi. Molti dubbi sulla formazione per Cesc Fabregas (nella foto) che visti i numerosi impegni potrebbe attuare del turnover, rispetto alla partita contro i friulani. Tanto dipende anche dalle condizioni di Nico Paz, che sabato è stato tenuto in panchina per tutto il primo tempo a causa di un problema all’adduttore e ha giocato a ritmo ridotto nel secondo, sedendosi sfinito a fine partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

