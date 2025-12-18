Cagliari idea Lucca per l’attacco | ipotesi prestito di sei mesi dal Napoli Schira

Il Cagliari si prepara a rinforzare l’attacco nella seconda parte della stagione e punta su Lorenzo Lucca del Napoli. La società rossoblù ha avviato i primi contatti con il club partenopeo per valutare un prestito di sei mesi, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive di classifica. Un’ipotesi che potrebbe portare a un nuovo volto in attacco già a partire dalle prossime settimane.

© Ilnapolista.it - Cagliari, idea Lucca per l’attacco: ipotesi prestito di sei mesi dal Napoli (Schira) Lorenzo Lucca già via da Napoli? Il Cagliari si muove sul mercato in vista della seconda parte di stagione e ha avviato i primi contatti con il Napoli per Lorenzo Lucca: sul tavolo l’ipotesi di un prestito di sei mesi per rinforzare l’attacco rossoblù. Lucca al Cagliari. Scrive Nico Schira su X: “Il Cagliari ha chiesto informazioni al Napoli per l’attaccante Lorenzo Lucca con la formula del prestito di sei mesi”. #Cagliari have asked info for #Napoli ’s striker Lorenzo #Lucca on a 6-months loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 17, 2025 Il presidente dell’Udinese: «Lucca deve avere tempo, non credo che lasci il Napoli a gennaio» A pochi giorni dall’apertura del mercato di gennaio c’è fermento per la possibile parte di Lucca dal Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Napoli, in attacco prende piede l’ipotesi Pinamonti come successore di Lorenzo Lucca Leggi anche: La letterina di Conte a Babbo Aurelio: Mainoo, Pellegrini e magari un esterno d’attacco. Lucca rimane (Schira) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Cagliari, doppio colpo a gennaio: contatti per Lucca! - Calciomercato Cagliari – Attenzione a possibili movimenti determinanti anche per il fantacalcio in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. fantamaster.it

Cagliari, caccia all’attaccante: il sogno è Lorenzo Lucca del Napoli - L'attaccante vorrebbe rilanciarsi dopo una prima parte di campionato negativa anche in ottica Mondiale con la nazionale italiana ... cagliaripad.it

Lucca Cagliari, Accomando rivela: «Dialogo aperto! Pisacane vuole il giocatore del Napoli» - Orazio Accomando ha rilasciato delle dichiarazioni relative al calciomercato della società di Tommso Giulini: le sue parole Oggi il giornalista italiano Orazio Accomando ha riportato u ... cagliarinews24.com

