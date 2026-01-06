Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna | agguato alle spalle Killer in fuga forse un balordo della stazione

Nella prima serata a Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio è stato vittima di un agguato alle spalle, finendo colpito mortalmente all’addome con un coltello. L’evento si è verificato nelle ore iniziali della sera, con l’aggressore ancora in fuga. Si ipotizza che si tratti di un episodio legato a un episodio di cronaca locale, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.

Bologna – È stato raggiunto alle spalle, nell’ombra delle prime ore della sera. E colpito all’addome con una coltellata che non gli ha lasciato scampo e lo ha ucciso sul colpo. Un omicidio macchia la zona della stazione bolognese. Intorno alle 18.30, a pochi metri dallo scalo ferroviario, infatti, è stato assassinato Alessandro Ambrosio, 34 anni e capotreno di Trenitalia di professione. Al momento della feroce aggressione, la vittima era fuori servizio. È stato trovato, riverso in una pozza di sangue, all’interno del parcheggio riservato ai dipendenti dell’azienda che si trova in viale Pietramellara, a qualche centinaia di metri da piazza delle Medaglie d’Oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

