Alessandro Ambrosio capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni lavorava per Trenitalia Il killer è in fuga

Da leggo.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Trenitalia, è stato trovato morto nel parcheggio della stazione di Bologna, con segni di ferite da arma da taglio. L’episodio si è verificato lunedì sera, e il responsabile è attualmente irreperibile. Si indaga sulle circostanze dell’accaduto, mentre la comunità e i colleghi esprimono il loro cordoglio.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto nella serata di lunedì, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessandro ambrosio capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di bologna aveva 34 anni lavorava per trenitalia il killer 232 in fuga

© Leggo.it - Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga

Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga

Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

alessandro ambrosio capotreno uccisoAlessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto nella serata di lunedì, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest ... leggo.it

alessandro ambrosio capotreno uccisoAlessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni. Killer in fuga - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto nella serata di lunedì, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.