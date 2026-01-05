Alessandro Ambrosio capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni lavorava per Trenitalia Il killer è in fuga

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Trenitalia, è stato trovato morto nel parcheggio della stazione di Bologna, con segni di ferite da arma da taglio. L’episodio si è verificato lunedì sera, e il responsabile è attualmente irreperibile. Si indaga sulle circostanze dell’accaduto, mentre la comunità e i colleghi esprimono il loro cordoglio.

