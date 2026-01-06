Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna | agguato alle spalle Killer in fuga un balordo della stazione

Nella serata di Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio è stato vittima di un'aggressione alle spalle, avvenuta nella stazione. Colpito con un coltello all’addome, l’uomo è deceduto sul colpo. L’autore dell’episodio è ancora in fuga. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale e ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche.

Bologna – È stato raggiunto alle spalle, nell’ombra delle prime ore della sera. E colpito all’addome con una coltellata che non gli ha lasciato scampo e lo ha ucciso sul colpo. Un omicidio macchia la zona della stazione bolognese. Intorno alle 18.30, a pochi metri dallo scalo ferroviario, infatti, è stato assassinato Alessandro Ambrosio, 34 anni e capotreno di Trenitalia di professione. Al momento della feroce aggressione, la vittima era fuori servizio. È stato trovato, riverso in una pozza di sangue, all’interno del parcheggio riservato ai dipendenti dell’azienda che si trova in viale Pietramellara, a qualche ce L’indagine della Squadra mobile, la vittima aveva documenti e portafoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione” Leggi anche: Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio aveva 34 anni. Killer in fuga, al vaglio le telecamere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione: indagini in corso. Salvini: “Profondamente addolorato”. Lepore: “Atto gravissimo”. Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione” - Omicidio nell’area del parcheggio della stazione riservato a Trenitalia, il 34enne ucciso da una coltellata all’addome. ilrestodelcarlino.it

