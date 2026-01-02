Famiglia del bosco ora c' è tensione tra Nathan e Catherine | Litigano spesso i bambini nervosi danno la colpa alla mamma

Da leggo.it 2 gen 2026

La famiglia del bosco, un tempo unita e armoniosa, si trova ora ad affrontare tensioni tra Nathan e Catherine. I frequenti litigi e i nervosismi dei bambini hanno creato una distanza tra i genitori, che fino a poco tempo fa condividevano valori e metodi di educazione lontani dalle influenze moderne. Questa situazione mette in discussione l’equilibrio familiare e la serenità di un nucleo che aveva sempre cercato di mantenere una vita semplice e autentica.

Finora erano stati sempre uniti, d'amore e d'accordo nel decidere come educare i propri figli, lontani dalle storture della modernità, ma anche da alcuni basilari principi di. 🔗 Leggi su Leggo.it

