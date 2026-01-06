Oggi, 6 gennaio, si registrano ritardi fino a 80 minuti sui treni ad alta velocità in partenza o in arrivo alla stazione Termini, a causa di un guasto sulla linea ferroviaria vicino a Firenze Campo Marte. La circolazione è rallentata dalle 9:30, con conseguenti disagi per i viaggiatori. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni o modifiche ai percorsi.

Treni con ritardi superiori all’ora nel giorno della Befana. Dalle 9:30 di oggi, martedì 6 gennaio, la circolazione ferroviaria è rallentata per verifiche sulla linea nei pressi di Firenze Campo Marte. I disagi hanno avuto ripercussioni su tutta la rete, Roma compresa. A Termini si registrano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Guasto sull'alta velocità, treni in ritardo fino 80 minuti alla stazione Termini

Leggi anche: Stazione Termini, treni alta velocità in ritardo fino a 220 minuti: odissea per viaggiare verso Napoli e Salerno

Leggi anche: Treni, linea Firenze-Bologna: guasto agli impianti, ritardi fino a 90 minuti sull’alta velocità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Treni Alta velocità Firenze-Bologna | nuovo problema tecnico ritardi e rallentamenti.

Guasto sull’Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 3 ore sulla Roma-Napoli - Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. laprovinciapavese.gelocal.it

Treni, guasto sulla linea dell’Alta velocità Napoli-Roma. Caos e maxi ritardi a Termini - Convogli cancellati e maxi ritardi si registrano su tutta la linea con tempi di ... quotidiano.net

Guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 120' e limitazioni: la lista dei treni coinvolti. Un convoglio tornato indietro a Termini - Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento: • FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - ilgazzettino.it

Guasto sulla Salerno–Reggio Calabria, caos treni: ritardi oltre 100 minuti - facebook.com facebook

#5gennaio Guasto tecnico Aeroporto di Bergamo Orio al Serio Indispensabili approfondimenti sulle cause, procedure di emergenza, impatto su personale Abbiamo chiesto con urgenza un incontro a @ENAVSpA per fare chiarezza sull’accaduto La dichi x.com