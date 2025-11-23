Stazione Termini treni alta velocità in ritardo fino a 220 minuti | odissea per viaggiare verso Napoli e Salerno

Romatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni alla stazione Termini di Roma dopo l’investimento di una persona avvenuto oggi, domenica 23 novembre, nei pressi della stazione Firenze Rifredi. I ritardi hanno riguardato soprattutto i treni alta velocità, con punte anche di 220 minuti.Treni in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

stazione termini treni alta velocit224 in ritardo fino a 220 minuti odissea per viaggiare verso napoli e salerno

© Romatoday.it - Stazione Termini, treni alta velocità in ritardo fino a 220 minuti: odissea per viaggiare verso Napoli e Salerno

Scopri altri approfondimenti

stazione termini treni altaStazione Termini, treni alta velocità in ritardo fino a 220 minuti: odissea per viaggiare verso Napoli e Salerno - Pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni alla stazione Termini di Roma dopo l’investimento di una persona avvenuto oggi, domenica 23 novembre, nei pressi della stazione Firenze Rifredi. Da romatoday.it

stazione termini treni altaPersona investita sui binari a Firenze, treni fermi e cancellati da Milano a Salerno: ritardi fino a 90 minuti sull'Alta Velocità - Tragedia questa stamattina, domenica 23 novembre 2025, all'altezza della stazione di Firenze Rifredi. Lo riporta msn.com

stazione termini treni altaTreni, caos alla stazione di Roma Termini: ritardi fino a otto ore - Disagi sull'intera linea dell'Alta Velocità dopo un incidente mortale avvenuto in mattinata in Calabria. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Termini Treni Alta