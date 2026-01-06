Groenlandia | Trump valuta diverse opzioni inclusa quella militare

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che il suo team sta valutando varie possibilità per l’acquisizione della Groenlandia, considerando anche l’uso dell’esercito come possibile opzione. La questione riguarda principalmente interessi strategici e geopolitici, senza confermare decisioni definitive. L’attenzione internazionale rimane alta su questa discussione, che coinvolge aspetti diplomatici e di sicurezza.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo team «stanno discutendo diverse opzioni per l'acquisizione della Groenlandia » e l'uso dell'esercito resta «sempre un'opzione». Lo ha dichiarato la Casa Bianca. «Il presidente Trump ha reso ben noto che l'acquisizione della Groenlandia è una priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare.

